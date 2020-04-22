工研院資通所副組長卓傳育（中）帶領團隊研發的「虛擬行動桌面服務技術」，已獲半導體科技大廠、電信業者與國防軍警等單位的合作。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹縣報導

工研院團隊研發的「智慧關懷居家管理系統」搭載的「虛擬化APP服務平台」，亦即雲端虛擬手機，研發初期少有企業投入開發，先後花了3年研發及測試，終在新冠肺炎疫情發生後派上用場，並獲得最好的驗證。

工研院資通所副組長卓傳育說，2016年行動裝置虛擬化技術尚未成熟，鮮少有企業開發虛擬化APP服務平台，當時團隊僅有3個人，土法煉鋼解決問題，每天24小時有近20個小時都在與程式碼「抗戰」，耗費1年多不停測試產生雛形品，去年才研發出「虛擬行動桌面服務技術」，亦即在雲端上放1隻虛擬手機。

他說明，虛擬化APP服務平台就像擁有雲端手機，使用者點選手機APP，連上雲端手機平台，手機本機端不具儲存功能，資料上傳到雲端虛擬手機，以無法辨識個人資訊的代碼關連暫存，資料無法下載到本機端，可避免機密資訊外洩或被解密，期滿刪除，大幅提升系統的資料安全性。

新冠肺炎疫情發生後，工研院以「智慧關懷居家管理系統」搭載「虛擬化APP服務平台」，後端可集中控管APP版本，資料更新僅需要修改1次，就可適用所有手機版本，使用端用戶無需頻繁更新APP，擁有高便利和資訊安全性，實際操作後獲得驗證。

卓傳育說，智慧型手機普及衍生資安問題，市場開始重視手機如何提升資訊安全，團隊研發的虛擬行動桌面服務技術，已獲得半導體科技大廠、電信業者與國防軍警等單位的合作，將會持續優化技術，面對市場挑戰。

(中時 )