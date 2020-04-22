電子競技(eSports)逐漸獲得重視，不僅躍上國際體育比賽舞台，也將有證照認證，證明你的實力！競及電競獲電競國際認證中心授權，拿下台灣第一張國際職業電競證照Esports International Certification(以下稱EIC) 總代理，預計引進台灣百所大專院校、高職校，為台灣電競產業人才培訓立下國際規格的認證與識別。

全台第一張職業電競國際證照示意圖。(競及電競提供／黃慧雯台北傳真)

新冠肺炎(COVID-19)疫情對全球產業帶來巨大衝擊，其中宅經濟卻逆勢成長。不僅如此，近期NBA知名球星卡森斯(DeMarcus Cousins)宣布加入知名職業電競戰隊NRG，開闢傳統運動結合電競的新例，是電競產業進入泛娛樂化的訊號。電競產業2022年整體產值可達近18億美元，由於趨勢使然，電競將成為未來的主流運動項目之一，帶動電競相關職缺也成為年輕人心目中的夢幻職業選擇，整體社會環境則更需立體化布局電競教育。

一直以來，競及電競以培育臺灣電競人才為己任，更在2017年底，就推出全臺首創「電競教練培訓」，持續創新發展多元的教材，並積極與各大專院校合作開設電競相關科系，截至目前為止已成功輔導過超過千位的學員。電競國際認證中心為香港公司，致力於完善電競產業供應鏈，故而投入調研、開發、撰寫及推廣電子競技認證，使電競產業鍊更加完善，達到電競專業社會認同的目標。在找尋台灣地區合作夥伴時，競及電競過去經歷與電競國際認證中心願景不謀而合，也促進了雙方的合作。

競及電競總經理暨創辦人林靖翔Louis表示：「這次的合作案對於台灣電競產業是成功的邁進一大步，我們希望這個國際級認證除了讓電競班有了專業認證為未來就業背書，也讓其他想進入電競產業的年輕人，可以更有系統化、專業化、國際化的學習電競專業，讓台灣電競人才有實力躍上國際舞台，在國際發光發熱。」

應對未來整體電競產業大量的電競賽事策畫/執行、戰隊俱樂部管理者、電競館館長、數據分析師、電競領隊、電競裁判、主播與解說、電競導播等人才需求，以電競產業趨勢發展與分析切入，從電競職業工作流程發展完整教材，提供系統性電子競技產業管理培訓，專業導師團隊分析電競行業發展前景、教導電子競技團隊營運、賽事策劃與轉播、電子競技媒體與社群營運等內容，為受試者在行業中打好基礎。將以打造電競產業全方位人才為目標，未來將進入台灣百所大專院校、高職校，目前已與文化大學推廣教育部合作，於五月份開設《EIC電競管理認證培訓》課程，報名身分不限，廣邀所有電競愛好者、年輕學子、社會新鮮人甚至中年轉職者投入電競產業！

(科技)