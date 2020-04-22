警政署長陳家欽22日到刑事局檢視查緝成果。(林郁平攝)

為避免疫情影響國內經濟，衍生出強盜、搶奪等治安問題，警政署從4月1日起，大力掃蕩非法槍械、嚴查改造槍械處所，統計截至20日止，全國警方查獲各式非法槍械及模擬槍共287支，其中模擬槍占了絕大多數，共有181支，並破獲10處地下改造工廠，成果豐碩。

其中，台南市警方偵破王姓男子等人涉嫌改造槍械，查獲改造霰彈槍1支、各式長短模擬槍65支及改造工具一批等贓證物。

刑事局中部打擊犯罪中心與新北市、桃園市、台中市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣警局合作，共同偵破陳姓男子涉嫌改造槍械，及張姓男子持有槍械等4起案件，共查獲制式衝鋒槍一把、改造手槍一把、模擬槍90支、子彈64顆及改造工具一批。

保二總隊與北市、新北市警局共同偵破經營水產生意的李姓男子涉嫌改造槍械，查獲改造M4突擊步槍、改造衝鋒槍、改造霰彈槍各一把、改造手槍6支、槍支零組件及改造工具一批。另刑事局偵查第一大隊偵破李姓男子涉嫌改造槍械，查獲改造槍械1支、槍支零組件及改造工具一批。

警政署強調，檢肅非法槍械是治安維護重點工作之一，槍砲彈藥刀械管制條例修法目前已立法院一讀通過，將從納管操作槍「源頭斷根」及改造槍支與制式刑度一致「加重刑罰」雙管齊下，絕不容許歹徒鑽法律漏洞；此次警方緝獲大批模擬槍，正突顯修法之迫切性及重要性，並展現警方「槍械零容忍」之立場與決心。

(中時 )