為因應新冠肺炎衍生的龐大居家檢疫需求，政府鼓勵地方設置防疫旅館，然而近日出現「不是防疫旅館」卻接待居家檢疫者，同時也收住一般房客的情況，令部分旅館業者擔憂衝擊民眾對旅館的信心。中央是否要訂罰則？是否禁止防疫旅館「混住」？衛福部長陳時中今（22）日回應，「都不會，只要做好動線分離、14天都待房內即可，否則居家檢疫都不能做了」。

台北市旅館公會理事長韋建華受訪表示，中央沒有明令要求，防疫旅館不可以收一般散客，也有些業者「不是防疫旅館」，卻收住居家檢疫者，地方衛生局卻無法可罰，衝擊民眾對一般旅館的信心。他呼籲要求「防疫旅館」不得收住「非居家檢疫人士」，禁止「一般房客、居家檢疫者」在同家旅館「混住」。另也該對私下收住居家檢疫者的「非防疫旅館」訂定罰則。

然而，陳時中表示，上述答案都是否定的，因為只要無論地點在哪，只要做好動線分離，三餐要在房間使用，有公共場所接觸的地方要消毒好，做好檢疫規定，無論是否是防疫旅館都可以，否則居家檢疫政策將無法推行。

(工商 )