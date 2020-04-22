大陸男星黃子韜2013年以韓團EXO成員出道，5年前選擇解約回鄉發展，人氣依舊不減。鮮少傳出緋聞的他，昨（21日）無預警透過微博公開戀情，並透露自己「不離不棄」長達10年。

黃子韜不久前才在微博發文表明「想談戀愛」，21日他再度發文：「我十八歲談戀愛和空氣一直在一起，現今過了十年依然對著空氣還是如此不離不棄。愛了，呵呵。」自嘲單身已久的發文，意外登上微博熱搜。

黃子韜去年被目擊和一名高挑的長髮美女現身機場，身旁只有黃子韜媽媽同行，一行人不時東張西望，始終保持高度警覺。事後，女方被網友起底是位名叫Kim min hyun的韓國人，兩人不僅疑似同遊日本，IG打卡多次巧合地出現在相同地點。不過，黃子韜工作人員否認戀情，並表示：「沒聽說我們老闆談戀愛，同行的人還有多名工作人員，謝謝大家關心。」

黃子韜發文登上熱搜。（圖／翻攝自黃子韜微博）

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(中時電子報)