時尚部落客Chiao已有2個小孩，但日前不幸意外小產，身體還在靜養中，不料昨（21日）直播到一半，突然大爆血；她透露，瞬間有種坐進半身泡進浴缸的進水感，直播結束後發現，41.5公分的夜用型衛生棉竟滿滿吸飽紅色鮮血，接著人開始頭暈。

身材火辣的部落客Chiao在臉書上擁有46萬粉絲，常在社群平台分享育兒樂事以及時尚穿搭。她今（22日）在臉書發文寫道，「昨天直播到一半突然爆血，感覺到血爆量噴出，那種感覺就像坐進半身浴的浴缸中的進水感，且維持了好幾秒。」

Chiao身材非常好，完全看不出生了2個小孩。

結果衝進廁所一看，41.5cm的夜用衛生棉整條都是紅的，完全沒有空間被浪費，全部吸汁飽滿。她無奈表示，雙層安全褲毀了，屁股、腿上還殘留一大片紅汁，「我驚訝了好一陣子，不到一小時，夜用型竟然不夠用。」

Chiao透露，回家後開始頭暈，但慶幸的是老公相當窩心，先幫忙洗乾淨安全褲，再哄小孩睡覺，隔天起床還貼心幫忙準備早餐，讓她覺得很安心。Chiao坦言，「月經症狀千奇百怪出招，就算經驗豐富的我們也難以招架，所以男生記得要多疼愛女孩啊，無論到幾歲。」

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(中時電子報)