大陸安徽省合肥市一名母親因和老公吵架，竟將剛學會走路的兒子直接從14樓扔下，男童不幸身亡，經調查發現，原本這位母親是想帶著孩子一起跳樓，她將兒子扔出窗外後，自己準備跳下時被老公攔住，而這位母親因涉嫌故意殺害自己2歲大的兒子，被批准逮捕。

綜合陸媒報導，事發於2019年12月30日下午4點多，這名年輕母親因和丈夫發生爭執，一時衝動想帶著2歲大的兒子跳樓，她將兒子從14樓的家裡扔了下來，自己也想跟著跳下時，被老公攔住。社區住戶王芸表示，孩子被扔下後30分鐘，她的父母都沒有下樓查看，王芸因聽見樓下有動靜，便下樓看看情況，「一群人圍著一個小孩，還有社區清潔工在摸小孩的脈搏；當時下午4點多，孩子已經沒有動靜了，地上也沒有血，孩子仰面躺在地上。」

王芸表示，當時14層樓窗口處有位女性不停大喊大叫，想從窗戶一躍而下，但被屋內的人拉住，她表示那2人便是墜樓孩童的父母，「他倆一直在樓上吵鬧著，我在下面圍觀了半小時，孩子父母始終沒有下來，看看孩子掉下來後的情況。」

社區保潔林強回憶，當時一堆人圍在孩子旁邊，沒人敢碰他，於是他伸手摸他的脈搏，發現脈搏和心跳都停了，便請周圍的人協助報警、叫救護車，「孩子沒有出血，但是後腦勺的位置凹進去了一大塊。」孩童經送醫後仍不治身亡。

事後，這名母親表示自己經常和丈夫發生爭執，2人對於孩子的教育方式也有分歧，案發當天2人一直吵到陽台，後來因受到丈夫話語刺激，一時衝動才想帶著孩子跳樓。據了解，這名母親在21日因涉嫌故意殺害兒子被批准逮捕。

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(中時電子報)