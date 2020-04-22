蛋捲業者在門市前公告排隊者不戴口罩不賣的防疫措施。（廖素慧攝）

大批人潮擠在福義軒前排隊，網友po圖文關注防疫問題。（截圖自綠豆嘉義人網頁）

嘉義市蛋捲名店福義軒22日再現排隊人龍，業者無奈說，已公告不戴口罩不賣，一大早就有大批人潮排隊等領取號碼牌，大部分都有戴口罩；小攤商抱怨說，來排隊的人多是賺錢溫飽，不像有些人到處趴趴走。

福義軒葉姓副店長說，因應防疫已調整營業模式，不定期公告販售家庭號蛋捲及發號碼牌，今天上午8時還未上班已有大批人潮排隊，他們趕緊發號碼牌，每張號碼牌寫上明天取貨的時間，這也是為了避免人潮群聚，分流拿貨。

有小攤商說，他們長期賣福義軒的產品，請販仔代為排隊，販仔大多是上年紀的人，排隊賺錢溫飽三餐，或是藉機出門活動一下，才不會悶壞了，跟社會脫節，這些販仔的行蹤都固定，且有戴口罩，不像有些人會到處趴趴走容易出包。

嘉義市政府建設處長陳光興說，有派員關心督促做好防疫措施，業者也配合勸導排隊的人戴口罩，保持安全社交距離，店家自備酒精為入店者消毒手部，也請民眾戴口罩才能入店購買，業者發放百餘張號碼牌，明天取貨。

衛生局副局長廖育瑋說，到擁擠人潮的場所一定要戴口罩，且最好保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。

(中時 )