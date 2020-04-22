有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）周二表示，在度過新冠肺炎危機之後，全球企業將調整供應鏈以減少對中國的依賴。

墨比爾斯接受CNBC訪問時表示，這場大流行病已經促使企業重新思考，在未來發生類似規模的事件時，如何減輕供應鏈受到的衝擊。

他表示許多依賴中國供應鏈的買主已開始重新思考，並開始盡可能分散供應鏈，拉近供應鏈與家鄉的距離。他認為企業將把供應鏈移至越南、孟加拉、土耳其或甚至巴西，讓供應鏈更為分散。

此外，在談到原油價格崩跌時，墨比爾斯表示，許多新興市場將從中獲益。這樣的油價對印度、中國等進口原油的新興市場國家是一個巨大的助力，一個極好的消息，所以，儘管對石油公司而言很糟，但對一些新興市場國家非常有利。

在油市供需嚴重失衡的擔憂下，即將成為近月合約的美國6月期油周二重挫8.86美元或43.4%，收在每桶11.57美元，盤中一度暴跌68%、跌至每桶6.5美元。

倫敦布蘭特6月期油周二收跌24.4%或6.24美元，為每桶19.33美元，創下2002年2月來新低，盤中最低跌至每桶17.51美元。周一美國5月期油暴跌逾300%，收在每桶負37.63美元，為史上首度出現負油價。

(時報資訊)