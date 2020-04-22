陸委會要查處上海東方衛視記者張經義，被指定接手的由國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，會怎麼罰、要罰多少，都要經小組討論，「只要在台灣有戶籍」就罰得到，至於要不要約談張經義？NCC表示，說明的方式有很多種，會選擇適當方式讓張陳述。

上海東方衛視記者張經義一句「我來自台灣」引發軒然大波，陸委會要用違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定查處張經義，不過因為權責不明，加上沾染濃濃的政治味，各部會避之唯恐不及，經過行政院協調後，決定由NCC接手。

NCC今日被問到此事，除了無奈，回答也頻跳針。NCC表示，雖然廣電三法管不到新聞從業人員，但這是有法律特別規定，《兩岸人民關係條例》有指定相關機關處理，既然是移給通傳會，就會處理，是法律特別規定，也是NCC的職權。

至於要用什麼罰則？NCC說，「還是用兩岸人民關係條例」，這就像個資法一樣，雖然不是NCC主管的法，是法務部訂的，但「也是相關（單位）處理」。

張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普表示，他是來自台灣。陸委會表示，東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張已涉及違反《兩岸人民條例》第33條第2項，國人不得擔任陸方黨政軍相關職務。

陸委會16日對其「開鍘」，稱他違反《兩岸人民關係條例》， 將會同主管機關儘速查處，可能處以新台幣10萬至50萬元罰鍰。NCC表示，會盡快成立小組討論此事，小組內也會有陸委會的代表，會共同審查此事，看到底要怎麼處理。

(中時 )