新冠疫情衝擊，塑化廠營運挑戰加遽，惟材料-KY(4763)因一貫佈局效益發揮，訂單、擴產計畫持穩推進，而山東濟陽73畝閒置出租廠區確定被徵收用成新都市開發用地，增添業外收益進補利多。法人推估，最快將在今年底一次入帳，每股獲利貢獻約7~8元，烘托股價攀揚表態。

此外，炎洲(4306)、上緯投控 (3708) 近年持續啟動營運結構調整，順勢增添處分利益能量，減緩本業收益動能趨緩壓力。炎洲加速處分大陸寧波石化資產，估計上半年此交易完成後每股獲利貢獻度上看1.7元，並轉進越南設廠。

上緯投控出售離岸風電業務子公司上緯新能源95％持股，處分收益上看26億元，將分三階段認列收益。去年因認列處分風電事業部分獲利，EPS8.97元；其餘處分價款收款時間，將依合約時程及條件達成分次收取，增添今年業外利益貢獻。

材料-KY因成本趨緩、新單利基策略發揮，成功打入國際一線菸廠，目前訂單能見度已可看到5月；搭配絲束、醋片擴產計畫，逐步規畫海外擴廠計畫，評估前進北非合資設廠，鎖定中東、非洲市場等需求。

材料-KY第二季增加1,000噸絲束產能，增幅約8％；6、7月擴充5,000噸醋片產能，增加約25％。

分析師指出，據大陸濟南市政府公告資料，材料-山東濟陽舊廠區因都市改造遭徵收，徵收補助款約人民幣1.1億元，扣除帳面持有成本後，業外收益約4億元，最快在今年底入帳。

炎洲去年膠帶、建設業務持續穩定，惟子公司萬洲石化營運不佳，增添認列資產減損、匯損壓力，全年每股淨損0.99元。著眼東南亞PVC膠帶需求龐大，將在越南建置PVC膠帶產能。

(工商 )