疫情未歇，房仲業者防疫也作公益，台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇有感於校園校園防疫需求，22日捐贈青埔國小熱顯像攝影機及紫外線殺菌機，讓師生上學安全有保障。

青埔國小是桃園高鐵特區中的明星小學，近年外來年輕家庭移入青埔大增，學校也陸續擴建校舍，在新冠肺炎疫情擴大以來，因預算有限，在二處校門入口，僅能安裝一具熱像儀，只好封閉另一入口。林冠宇觀察到校園進出師生每天上千人，需更有效的積極把關，除了捐贈要價20餘萬元MOBOTIX戶外熱顯像攝影機做體溫感控，他也提供大型移動式紫外線殺菌機，做足第二層防護。

林冠宇所帶的桃園鐵直營店，是去年台灣房屋集團店業績冠軍，他不僅是房仲店頭的店長，同時也是兩個孩子的父親，因此特別重視防疫。

青埔國小校長許清湧表示，很感動林冠宇對師生的關懷，為校園安全提供許多幫助，降低群聚感染風險。待疫情過後，熱像儀還能用在熱源警報，提供校園火災預警，甚至防範校區菸害與門禁管制等用途。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，在疫情期間看見需求貢獻心力，對全民防疫有正面影響力，在工作與生活中，林冠宇都能想在顧客需要之前，做到顧客想要之上，實為值得學習的表率。

彭培業並指出，這波新冠肺炎疫情對各產業產生程度不一的衝擊，不過從各行各業可以看出，愈年輕有活力的業種、產業，所受的影響愈小，放到房地產市場也相同，桃園及青埔都是相對年輕有活力的城市，疫情對房市衝擊難免，對於房價會有壓抑作用，疫情下的房市更走向價格導向。

(工商 )