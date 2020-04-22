海軍敦睦艦隊為我國最大宗群聚感染，截至22為止，已有28人確診感染新冠肺炎，足跡遍佈全台10縣市，讓指揮中心及國人都相當憂心。高雄市採用電話疫調引起議論紛紛，高雄市新聞局長鄭照新直言，「誰能告訴我這3個月來，哪個縣市沒有用電話疫調，而是全部人員穿著隔離衣趴趴走親訪？」

指揮官陳時中在21日記者會上表示，高雄市以電訪方式進行疫調，可能會衍生出相關問題。對此，鄭照新在臉書發文指出，六都幾乎都是以電話疫調為主，特殊案例面訪為輔，尤其地方政府在無其他奧援之下，以電話疫調完全不違和，除了有人力不足的考慮，更有保護第一線工作人員的考量。

鄭照新認為，如果有確認疫調身分的疑慮，可採取專線開放，以及上級單位口令等防弊即可解決。目前大多數的地方政府並不會改變作法，再加上地方政府接到疫調單後，裡頭提供的資訊也都是以電話號碼為主，因此基本上僅能掌握到的個資就是電話而已，並沒有地址等資料。

此外，鄭照新強調，在疫情延燒當下，指揮官陳時中根本沒有否定電話疫調的方式，只是客觀詳述，電訪確實產生了身分確認疑慮的「現象」，並和市府一起解決這部分的問題。最後，鄭照新也表明，網路好事者請別見縫插針，我們戰新冠，不戰政治。

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(中時電子報)