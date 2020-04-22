日本電影《二階堂家物語》由國際名導河瀨直美監製，集合日本知名演員加藤雅也、石橋靜河、白川和子等人共同演出。其中演出願意入贅二階堂家來繼承事業的町田啟太，帥氣的他是國民姊夫AKIRA的同門師弟，因腳傷放棄加入經紀公司最強的舞團而全力朝演員之路邁進，談到《二階堂家物語》國際化的合作拍攝，他笑說：「我英文完全不行，和伊朗導演都是用眼神交流。」

長相帥氣的町田啟太與林志玲的老公─國民姊夫AKIRA來自同一個經紀公司，是AKIRA的師弟，兩人發展路徑也有些雷同，都是放浪家族中以演戲為發展主力的藝人。町田2010年考入放浪家族，成為當紅團體放浪兄弟的候備成員，他卻意外弄傷了腳，讓他不得不退出以唱歌及跳舞為主的團體發展，他便決定轉往演員發展，他笑說：「就算當時進了團體，但還是有可能最後仍選擇當演員吧！」他在2014年正式開始演員之路，2018年演出《中學聖日記》打開知名度，目前與小池徹平和新川優愛合作的日劇《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》中扮演暖男廚師，已婚的他和高中前女友藕斷絲連，打著劇中「全員出軌」的故事，在日本掀起話題，讓他越來越受到觀眾注意。

町田啟太在電影《二階堂家物語》中演出與二階堂家的女兒是青梅竹馬，自己與父親都在二階堂家工作多年，直到發現家族奶奶想要他入贅來接掌二階堂的家業，父親生氣極力反對，讓他的心情也開始波動起來。町田表示自己來自群馬縣的鄉下地方，很了解鄉下全區居民都很熟悉彼此的感受，「我很能體會片中那種緊密到有點幾近扭曲的人際關係，家族之間尤其注重繼承問題，所以要像我片中的角色一樣願意入贅，真的得下很大決心才行。」但他也很驚訝伊朗導演艾達可以觀察入微，「我原以為電影會充滿伊朗風情，我卻發現本片充滿了日本鄉間特有的味道，甚至有日本人都沒有發現的細節，導演真的很厲害。」

町田表示自己是個鄉下小孩，沒有想到可以加入一個如此國際化的電影拍攝，「很開心導演選我，在這部電影中，清楚展現了導演堅定的意志。我很慶幸能親臨現場，參與這份挑戰。」但他透露英文能力不好，無法和導演用英文溝通，但導演告訴他說：「看眼神就知道你想表達什麼。」讓他覺得很開心，他心有所感的說：「拍電影時，需要傳達的事情很多都有傳達出去。有時說了多餘的話，反而令人疲倦。我發現其實不用語言，也能夠傳遞心意。」《二階堂家物語》將於4月24日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )