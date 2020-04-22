海軍敦睦艦隊磐石號。（軍聞社提供）

敦睦艦隊返台後，爆發官兵大規模感染新冠肺炎，引發全台憂慮。立法委員王定宇日前對外表示，敦睦艦隊3月15日在帛琉結束任務，4月9日抵達左營軍港，用了25天，其中有近19天「額外航程」，是進行「機密任務」，外界揣測「航向關島」，嚴德發今（22日）在立院表示，有關細節不方便跟大家報告，讓人充滿遐想。不過知情者透露，「還是和關島有關係」。

今早國防部長嚴德發赴立院外交國防委員會列席報告，會前他受訪面對「關島」這個敏感議題，也撇清「機密任務和美國或關島有關」，更強調「軍方絕非替蔡總統設下防火牆」等，但「有些和台澎防衛戰備相關的細節，外界解讀不同，也不便向外透露」一語，同樣讓人無法擺脫好奇。

嚴德發說，「敦睦遠航除了敦睦邦誼，還有相關教育課程，軍事訓練包含區域海域做護航訓練，跟海上戰略的經營，但是對於戰備任務相關細節，不方便對外報告報告。」

嚴表示，敦睦艦隊原規畫航程及路線有調整，但有機密考量，不方便對外說，調整過後敦睦訓練前往帛琉。

知情者向CTWANT透露，敦睦艦隊出訪的諾魯、馬紹爾、吐瓦魯等友邦全因疫情關閉國門，僅剩帛琉可去，艦隊出發時，美國的「非合併建制屬地」關島仍未染疫，原預定找機會也「就近借道」去一下。

沒想到人算不如天算，就在艦隊要從帛琉離開的3月15日當天，關島竟出現了3例確診，成了疫區，讓國防部、外交部、總統府等全傻眼。因此，艦隊不管最後是否仍去了關島，「它（指）本來就在計畫中，傳言是有所本的，並非空穴來風。」

(中時電子報)