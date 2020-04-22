新冠肺炎疫情持續肆虐，嚴重衝擊原油需求，加上OPEC+原油減產協議將在5月起才實施，油市供給遠遠超過需求，紐約西德州中級原油(WTI) 5月合約結算價周一崩跌，收盤價來到-37美元，美國能源業者遭到嚴重打擊。對此，美國勘探與生產委員會（American Exploration and Production Council）致信川普政府，要求執行陸美貿易協議，施壓北京當局依照承諾採購美國原油。

據外國財經媒體報導，代表全美26家油企的美國勘探與生產委員會執行長Anne Bradbury表示，2020年上半年，大陸僅向美國採購極少量的原油，認為北京當局必須履行第一階段陸美貿易協議的承諾，採購更大量的美國原油，而非擴大較為便宜的沙、俄原油採購量。

CNN報導，挪威能源諮詢公司Rystad Energy表示，若國際原油價格長期盤旋在低檔可能帶來災難，油價跌到負值是因為期貨合約轉倉出現的偶然現象，若原油賤價賣出的情況持續，將導致許多油企撐不下去。

Rystad Energy統計，油價若在20美元，2021年底會有533家石油探勘和生產公司聲請破產，若油價降至10美元，則可能會有1100家以上的公司聲請破產。

WTI 5月合約結算價周二回到每桶10.01 美元，創下有史以來單日最大漲幅，該合約將在周二到期；WTI 6月合約結算價收盤價則是重挫43.4%，報收11.57 美元。

(中時電子報)