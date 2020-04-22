海軍敦睦艦隊爆出集體染疫，被問到艦隊是否有機密任務，國防部長嚴德發今天表示「有去其他地方，但不方便公開說明」，蔡英文總統則說「除了帛琉之外沒有去其他地方」。對此，國民黨政研部專員呂謦煒在臉書表示，敦睦艦隊之所以出包，不就是國軍指揮體系草率輕忽，蔡英文與嚴德發得到的情資若不同就太扯，若相同卻選擇性對人民說謊，那說謊的那一邊有很大問題。

呂謦煒說，國人力守新冠病毒，破口竟然出現在國軍，敦睦艦隊群聚染疫事件舉國關注，國人要一個真相，也就是在國際疫情嚴峻當下，誰還同意敦睦艦隊出航，造成如今危機場面？

「今天竟看到部長打臉總統的鬧劇」，呂謦煒表示，國防部長嚴德發在立法院接受質詢時，表示敦睦艦隊「有去其他地方」；但是蔡英文總統召開記者會時，竟然說「沒有去別的地方」。

呂謦煒指出，這次敦睦艦隊之所以會出包，難道不就是國軍指揮體系草率輕忽、資訊不充分造成的嗎？蔡英文跟嚴德發所得到的情資如果不一樣，這就太扯了，如果一樣，只是選擇性對人民講，那麼說謊的那一邊，也有很大的問題。

呂謦煒批評，更不可思議的是，嚴德發說曾在2月19日向蔡英文總統報告，總統表示「尊重」，蔡總統今天也說國防部的呈請他予以尊重，但是敦睦艦隊涉及外交邦誼鞏固與機密任務等事宜，難道國防、外交與國安不是總統職權？總統難道不是三軍統帥？難道總統沒有「統帥權」只有「尊重權」？他質問，難道這次部長打臉總統，總統也只能基於國防部長的專業予以「尊重」？

(中時 )