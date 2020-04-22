兩年的萊德盃歐美高球對抗賽，原定今年9月25日到27日在美國威斯康辛州哈文市舉辦，不過受到新冠肺炎疫情影響，官方有意不開放觀眾進場，不過現在世界球王、北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory Mcllroy）表示，情願延期也不要再沒觀眾的情況下進行萊德盃。

新冠肺炎疫情讓全球許多體育賽事停擺，決定進行比賽的單位，為了防疫暫時都無法開放球迷進場，PGA美巡賽計畫6月份在閉門打的情況下恢復比賽，因此萊德盃官方考慮，在不修改比賽日程的情況下，或許也要閉門進行本屆萊德盃。

不過麥克羅伊反對閉門打，表示：「我情願官方將萊德盃延後到2021年舉辦，好過在沒有觀眾的情況下比賽。今年換美國隊作東，歐洲隊要飛過去比賽，我相信比賽中歐洲隊一定會被地主球迷狂噓，或許不開放觀眾，歐洲隊球員就不用面對球迷調侃，但如果少了球迷，萊德盃就不是萊德盃了。」

「少了球迷絕對不會是壯觀場面，也缺少比賽氣氛，要在沒有萊德盃或沒有球迷之間選擇，我會說我希望比賽延到2021年。」麥克羅伊如此說。

麥克羅伊補充：「如果萊德盃延到2021年，按照兩年舉辦一次的傳統，下一屆萊德盃就是2023年，屆時將輪到歐洲作為主場，並在義大利舉辦，義大利是這是新冠肺炎疫情慘重的地區之一，從原本2022年延後到2023年，會給義大利多一年時間準備。」

(中時 )