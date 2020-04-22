海軍敦睦艦隊傳出官兵確診新冠肺炎後，雖然國防部有立刻出面澄清，不過卻屢屢翻出證據被抓包，而原本國防部表示，敦睦艦隊在航行途中沒有外籍人士登船，不過國民黨籍立委溫玉霞在質詢時指出，有僑民提供照片，在舉行升旗典禮時有外籍人士上船。

今（22）日立法院外交及國防委員會邀請國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹等人，進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，而原本國防部表示並沒有外籍人士登船的說詞，再次被抓包。

國民黨籍立委溫玉霞在質詢時表示，有僑民提供照片，可以清楚看到有許多「外人」登上船，對此梅家樹解釋，之前所說的沒有外人參觀指的是，已經取消了一般民眾參觀船艦的行程。

而當時康定艦在停靠帛琉時，有舉行官式行程、升旗典禮等，可以在當地展現我們的國旗，所以有邀請大使、當地政要及僑胞登船參加，不過都有確實做好防疫措施、檢查。

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(中時電子報)