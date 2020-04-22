國防部部長嚴德發在立院答覆立委質詢時證實，因新冠肺炎疫情，美軍原訂在六月份派員觀摩國軍聯合兵種營演訓的計畫，已經暫時叫停。此外，吳斯懷也關切我國雖然在3月27日送給友邦巴拉圭10萬片口罩，但有巴國議員認為太少，主張向陸方申請援助，僑胞也反應陸方已派專機將四萬多公斤防疫物資送往巴國，台巴外交恐生變，外交部次長徐斯儉則在答詢時表示，外交部會注意此事後續，如果還有餘力會繼續援助友邦。

立院國防委員會今日安排敦睦艦隊染疫專案報告，由於針對敦睦艦染疫風暴，國防部長嚴德發一間扛下所有責任，敦睦艦隊出訪究竟是誰拍版，也引發朝野立委高度關切。國民黨立委陳玉珍質詢時詢問嚴德發，是否曾表示過敦睦艦隊出訪是「總統尊重國防部的專業判斷」？嚴德發點頭表示同意，陳玉珍接著詢問，總統是三軍統帥，如果國防部想讓敦睦艦隊出訪、總統不同意「國防部還堅持要走嗎」？嚴德發則說，總統如果不同意，國防部就不會去，陳玉珍因此追問「這樣不是代表決定權是在總統手中？」，嚴德發則沒有接話。

國民黨立委吳斯懷在質詢時則替國軍緩頰，他先向嚴德發說「部長辛苦了」，接著表示，敦睦艦隊很辛苦的出去一個月，結果回來變成全民公敵，連官士兵眷屬都難逃歧視眼光，甚至還有私校拒絕政戰官兵教師子女到校上課，這太不應該。吳斯懷認為國軍要檢討指揮鍊、該檢討就檢討，但不能要基層士官兵扛責，他們很辛苦的執行命令而已，他請嚴德發多替基層官兵說話。稍後，吳斯懷也問嚴德發，疫情如此風聲鶴唳，原訂六月舉辦的台美軍事觀摩還要續辦嗎？嚴德發則證實已經取消。

此外，敦睦艦隊支隊長陳道輝今天公開喊冤，強調他絕對沒有隱瞞疫情，但朝野立委看待此事的態度顯然大不同。民進黨立委趙天麟質詢時就痛批，「艦隊長講得哭哭啼啼的，他不是男子漢」，趙天麟還說，陳道輝根本是在避重就輕，船上有五員發燒，他只回報一例，這不是隱匿嗎？他還不滿的對答詢的海軍副司令梅家樹說「你們居然連隱匿兩字都不敢說」。

不過，藍營立委則多肯定陳道輝敢「現聲說法」的勇氣。陳玉珍說，陳道輝至少有上報一位發燒嚴重個案，而且當時這五人醫療小組都不認為有確診，他已將嚴重個案上報，國防部後來卻說零確診，疫情爆發後，難道要將責任全推給陳道輝嗎？國防部為何不敢替部屬被冤枉據理力爭？何況船上還有X光機也有醫師可以判讀，醫療小組怎麼認定，陳道輝就怎麼做判斷，連艦上官士兵有抗體也都是在回台後反覆檢驗才得知，將敦睦艦隊出訪染疫的所有責任推給陳道輝，合理嗎？

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(中時電子報)