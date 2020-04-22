選秀節目《菱格世代DD52》邀請偶像團體出道的陳立農擔任飛行導師。由於現場陳立農年齡最小，楊丞琳認為只有他懂得何謂「初戀感」，並大嘆：「我們已經忘記什麼是初戀了。」因此由他來選出最年幼的「粉紅梅花」團的正選團員是最適合不過。

陳立農頻遇到熟人參賽。（圖／菱格世代DD52提供）

陳立農直言「粉紅梅花團」的選手，雖然年紀小又懵懂，但是單純、認真是非常寶貴的特質，選手上台表現也都非常棒。有趣的是，評審過程中，陳立農接連遇到高中同班同學、學姊來參賽，讓楊丞琳忍不住虧問：「你到底暗藏了多少人在裡面。」

陳立農身為飛行導師，必須要決定同窗人選未來在節目中的命運，評選過程也特別謹慎，因為想多看選手的表現，不斷讓選手們battle舞蹈，「粉紅梅花」選手們為爭取正選名額，不顧形象瘋狂拼舞，把導師們逗得哈哈大笑。《菱格世代DD52》將在6月12日YouTube與ETtoday首播，中天綜合台、台視、愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)