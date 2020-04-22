《日股》非必需消費品、科技股領跌 日經指數收低0.74％ 15:402020/04/22 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美國期油價格再度崩跌，繼5月期油價格跌為負值後，6月期油價格慘遭腰斬，盤中甚至跌至個位數，加劇投資人對新冠肺炎疫情衝擊的擔憂。投資人觀望即將發布的重要企業財報，亦使日股承壓。 由非必需消費品類股與科技股帶頭下挫，周三日經225指數收跌0.74%，為19,137.95點。東證一部指數收跌0.63%，為1406.90點。日股已經連跌第3天。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 《美股掃瞄》美期油跌至負值 美股大跌 09:092020/04/21 財經 《美股掃瞄》美股消息面：需求急凍 美國期油驚見負值 11:082020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經指數早盤跌1.58％ 12:332020/04/21 財經 三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 恒指收跌536點 失守24,000點大關 16:532020/04/21 財經 西德州期油驚見負值 二至三成能源業者恐破產 23:472020/04/21 財經 《美股掃瞄》6月期油重挫 美股連2日大跌 08:202020/04/22 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經早盤跌1.2％ 11:592020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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