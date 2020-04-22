隔夜美國期油價格再度崩跌，繼5月期油價格跌為負值後，6月期油價格慘遭腰斬，盤中甚至跌至個位數，加劇投資人對新冠肺炎疫情衝擊的擔憂。投資人觀望即將發布的重要企業財報，亦使日股承壓。

由非必需消費品類股與科技股帶頭下挫，周三日經225指數收跌0.74%，為19,137.95點。東證一部指數收跌0.63%，為1406.90點。日股已經連跌第3天。

(時報資訊)