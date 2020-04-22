敦睦艦隊磐石艦上有有一官兵確診，使得該艦感染病例達到28人，對於軍方是否有隱匿疫情，引起朝野一片究責，國防部也立刻拔掉2位將軍及磐石艦長職務。當軍方還在調查感染源時，疫情指揮中心指揮官陳時中在下午記者會時點出細節，強調軍方聯檢太著重於14天前發病，實際上14天前後都有變化可能，其實可以做得更確實仔細。

陳時中說，他看過軍方的醫療聯檢報告，但發現部分案例是在解除檢疫後才發病，但實際上，14天前後都也可能發病，但軍方太執著於14天前，對於這部分其實軍方可以做得更確實更仔細。

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，敦睦艦隊(磐石艦)再增1例新冠肺炎病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

(中時電子報)