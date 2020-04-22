台東縣長饒慶鈴前往張貼紅榜祝賀。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣豐田國中足球隊參加中等學校國中男生組11人制足球聯賽，過關斬將並在與台中市黎明國中冠軍戰中，近2個半小時的比賽時間，最終在PK戰以3比0擊敗4連霸傳統強隊黎明國中，勇奪全國冠軍，踢出校史首座足球冠軍，台東縣長饒慶鈴22日特地前往張貼紅榜，並允諾提供交通車1輛。

豐田國中在4強賽3比2力克強敵花蓮縣美崙，連續2年勇闖冠軍戰，且對戰組合也同為豐田與台中市黎明，比賽不到3分鐘豐田就由4號高冠宇踢進開賽第1球，上半場結束以2比0領先黎明國中，不料，下半場被對手攻入2分，雙方平手進入延長賽，經20分鐘的拼鬥仍無法勝負。

賽事最終進入PK戰，豐田國中25號守門員張格瑋沉著、冷靜，準確判斷攔截位置，加上敏捷的反應，成功擋下連續3顆點球，也順利守住豐田國中的冠軍寶座，豐田守門員張格瑋功不可沒！

饒慶鈴22日中午特別前往豐田國中向校長洪文政及總教練楊志明、球員們恭賀，並張貼紅榜及頒發體育獎助學金，允諾將提供1部車輛供球隊移地練習使用，以及協助解決場地需求。

洪文政則表示，雖然先天訓練環境不好，但是有縣府全力支持，加上家長後援會力挺，學校努力經營，克服劣勢。沒有標準11人球場練習，球隊就到縣府體育場及台東大學田徑場訓練；沒有車子可以接送，就由家長與老師支援接駁；宿舍環境刻苦，孩子更能懂得珍惜，日積月累的鍛鍊下，一場一場能贏下來的戰績，對球隊的孩子就是最大的成就。

(中時 )