前海軍敦睦支隊長陳道輝上午在立院手機視訊質詢時表示，艦上發燒的5人，經醫官的判斷為感冒，唯1人症狀比較嚴重，他有回報艦指部。至於在下船之後，誰決定可以就地解散無須隔離？陳道輝則回應，他只是奉令執行。對此，政治名嘴李正皓表示，這就又多了兩個案外案，他也直言，這是最重要也是最重要的過失。

李正皓在臉書指出，陳道輝今天立院備詢時表示，「有1人比較嚴重，他住了2天，我有回報」。但海軍參謀長敖以智4月15日立院備詢時，針對艦隊官兵健康問題回答：「身體健康都沒有問題」。李說會發生這種狀況，若不是陳道輝與敖以智的「中間人」隱匿了敦睦艦隊有人發燒兩天的訊息，不然就是敖以智公開說謊，這部分要釐清，有人被藏起來沒有被咎責。

至於靠泊左營軍港後，是誰決定解散？陳道輝回答，他沒權限決定解散，「我奉令執行」。至於是誰決定的？陳回「這個我不能夠說明，但我表現的沒有按照我自己的想法去做，然後我按照命令執行」。李正皓說換句話說，停靠左營軍港後陳道輝也認為在艦上有人發燒的前提下，不該原地解散，但他按命令執行原地解散。李質疑，這個命令是誰下的？敖以智？海軍司令劉志斌？「這件事目前也尚未釐清，因為這是最重要也是最重要的過失」。

李正皓說海軍推出陳道輝來當替死鬼，但陳道輝在海軍服役30年官拜少將，又怎麼會不知道海軍高層的想法？他說能扛他一定抗，扛下來了，未來還有明降暗升的可能，但這次是幾十人的群聚感染，弄不好是有刑責的，他怎麼扛？怎麼甘心扛？

(中時電子報)