女星楊又穎(Cindy，本名彭馨逸)疑不堪長期網路霸凌，2015年4月在家中輕生，結束24歲年輕生命，不僅外界驚愕不已，親友更是悲痛，事發後，她的哥哥彭仁鐸化遺憾為動力，成立了「心地好一點，霸凌少一點」臉書求助粉專，致力於防止霸凌事件發生，如今Cindy離開人世已5周年，今(4/22)哥哥發文還原她輕生的前一晚，在家裡還說笑著，毫無異狀，如今回想，才意識到妹妹無意間脫口說出的一句話，應該是求救訊號。

楊又穎於5年前的4/21輕生身亡，事發前一晚，兄妹倆都回到爸媽家，想著要怎麼把新買的花布做成窗簾，Cindy笑著嬌喊：「天吶好久沒用裁縫機了～」，但卻三兩下做好了成品，脫口說了句：「其實我還是很有用處的嘛」，而當時哥哥完全沒聽出異樣。

彭仁鐸坦言，一直以來都以為家裡給她的保護是足夠的，卻沒料到妹妹在有人陪著的情況下，透過手機進到網路世界，「網路連結的人際關係，那些無情的霸凌，會讓她覺得很無用，沮喪到甘願放棄她大好的人生」，如今回憶起來，在妹妹離去前的最後一晚，「就如同任何一個平日一般，沒有異樣的，但遺憾就是在這樣不知不覺中發生」。

彭仁鐸說，Cindy的離開所帶給他最大的影響，就是無論家人看起來多正常，都該多陪伴，「而不是把網路世界裡的人際關係，放在家人和朋友的前頭」，他說因為妹妹的事情，讓他這幾年接觸不少憂鬱症社團，發現「覺得自己很沒用」的言論很常出現，「我很想跟大家說，當你低潮時產生的厭世情緒，那種情緒只是一時的」。

5年過去，彭仁鐸希望發生在他們家的遺憾，不要發生在其他人家，他如今還把妹妹做的窗簾掛在餐廳，「希望看到這篇文章的每一個人，都能理解自己的存在，絕對都是有用的，不要被自己的低潮給淹沒，不要輕易放棄，就會找到存在的價值」。

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