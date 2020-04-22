因應疫情，消費市場急凍，頂鮮台南擔仔麵台中店每天採網路直播販售生鮮海產，以及相關料理，盼能拉攏家庭客回籠。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情延燒3個月，讓消費市場一路探底，繼印月、与玥樓等高檔餐廳推出便當後，有55年歷史、以活海鮮料理及歐式宮廷裝潢著稱的「頂鮮台南擔仔麵」也加入外賣便當戰局，業者坦承，商務、喜宴急凍，全新研發「頂鮮名廚美饌餐盒」，並以60元到128元價格販售，防疫期間搶供平價便當市場，美味不打折。

頂鮮台南擔仔麵前身為台南擔仔麵，107年底因上市櫃股東重組也因此更名，其華西街老店已有55年歷史，前總統李登輝、蔡英文總統都曾是座上賓，過去主打頂級的活海鮮料理，鮑、參、翅以及燕窩等高級料理著稱；客層以商務宴客、婚宴為主，客單價約在1500元，疫情爆發以來國外商務客絕跡，宴會市場急凍，人潮至少銳減5成。

頂鮮台南擔仔麵台中店因而每天採網路直播賣生鮮海產料理盼能拉攏家庭客回籠，4月23日日起再推出「頂鮮名廚美饌餐盒」，特別以天然養生穀物薑黃、藜麥為主食，結合台灣活海鮮、認證肉品，推出一系列「薑黃藜麥咖哩」系列餐盒，包括：酵母梅花豬排咖哩、去骨雞腿咖哩、野生海大蝦、香酥魚排等共8款餐，價位從60元到128元不等。

23日首賣當日，全系列5折優惠，前30名免費再送經典口味餐盒一份；次日24日老顧客優惠全系列便當買一送一，唯午、晚餐皆限量200組。

(中時 )