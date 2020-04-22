苗栗地檢署偵辦山水米公司涉嫌違反食品安全衛生管理法等，22日偵結，包括知名爭鮮迴轉壽司都是被害人，山水米所屬泉順食品公司董事長李東朝、執行長蔡寵信，因涉嫌觸犯刑法販賣虛偽標記商品、詐欺、食品安全衛生管理法中製造販賣攙偽假冒食品等罪嫌遭提起公訴；泉順公司依食品安全衛生管理法科以罰金。

108年2月間，苗栗縣政府衛生局接獲檢舉指稱山水米公司販售不實米品，經將相關情資函送苗栗地檢署，由苗檢民生犯罪專責小組檢察官洪政和偵辦後，指揮苗檢重大案件專組、調查局新北市調處、保二總隊進行偵辦，並於108年6月18日對泉順公司等處所發動搜索，查扣相關證物並傳喚相關被告、證人進行調查後，於109年4月22日偵查終結。

起訴內容中包括，爭鮮迴轉壽司於106年2月間向泉順公司購買100％美國加州米（符合CNS標準一等米），泉順公司應允交易、協議價格後，剛開始都依約出貨，卻自106年3月7日起，經李東朝指示，將僅符合CNS標準二等米的美國阿肯色州「精選美中米」攙入美國加州米中，並在包裝袋使用「GROWN IN NORTHERN CALIFORNIA」、「國家標準一等米」字樣，以此方式製造、販賣攙偽假冒食品及虛偽標記食品交予爭鮮公司，時間至108年6月間為止，詐得貨款共新台幣1億3千多萬元。

此外，饗賓餐旅公司於107年5月間欲向泉順公司購買100％有機台梗九號米，泉順公司卻自107年6月間，將有機台梗八號米、越光米以不等比例攙入有機台梗九號米中，期間也有交付完全沒有機台梗九號米的狀況，以不實米品交給饗賓公司，時間至108年4月間為止，並詐得貨款共954萬8333元。

檢方偵結後，將山水米所屬泉順食品公司董事長李東朝、執行長蔡寵信，因涉嫌觸犯刑法販賣虛偽標記商品、詐欺、食品安全衛生管理法中製造販賣攙偽假冒食品等罪嫌遭提起公訴；泉順公司依食品安全衛生管理法科以罰金，別外，副總經理李滄偉則因犯罪嫌疑不足，由本署檢察官為不起訴處分。

(中時 )