苗栗卓蘭劉姓老翁21日下午2點多，前往卓蘭農會領50萬元，機警的農會行員懷疑老翁遭詐騙立即報警，警方到場苦勸劉翁還撒謊是要買肥料用，最後才坦承是接到電話，要幫朋友的兒子度難關，警方戳破詐騙集團慣技，劉翁才恍然大悟被騙，及時保住一輩子的辛苦錢。

卓蘭分駐所所長侯祥洲及警員賴育晟，21日下午2點45分執行巡邏勤務時，接獲卓蘭鎮農會行員夏淑貞報案，85歲的劉姓老翁要提領50萬元，但對於用處交代不清還疑遭詐騙，警方立即趕到現場了解。

劉翁見警方詢問，堅稱領50萬元是用來買肥料及付農工薪資，但警方懷疑他的說法，致電詢問劉翁的鄰居及親戚，赫然得知劉翁早已不做農務，根本不可能需要買肥料及支付工人薪資，研判案情另有隱情，所以先陪同劉翁離開農會釐清。

警方陪同劉翁到租屋處，與房東苦口婆心勸說，劉翁終於說出實情，他表示，日前有1名自稱「阿發」的男子打電話給他，稱自己是他朋友的兒子，近日要買中古車急需用錢周轉，希望他能幫忙，劉翁不疑有他所以到農會領錢，準備之後借給「阿發」用。

警方得知實情後，發揮耐心向劉翁剖析詐騙集團的伎倆，輔以過去案例勸說，劉翁才驚覺自己被騙了，直說「好險沒領到錢」。大湖警察分局呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類電話，切記防詐3步驟「冷靜、查證、報案」，確保自身財產安全。

(中時 )