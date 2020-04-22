因應長期營運升級、佈局需求，中油22日完成109年度第1期無擔保公司債定價作業，發行總額177億元。中油表示，本期公司債係委託證券承銷商─元富證券等17家金融機構洽商銷售及百分之百對外公開承銷，發行條件包括5年期以固定年利率0.52％發行22億元；7年期以固定年利率0.58％，發行89億元；10年期以固定年利率0.61％發行48億元；15年期以固定年利率0.72％，發行18億元。

中油目前除既有煉油、石化事業設備升級等計畫，還有包括第三天燃汽接收站、電動機車充換電站及太陽能、智慧綠能加油站等配合政策發展推進計畫。

中油指出，公司肩負發展國家能源事業的使命，並順應全球減碳趨勢及我國溫室氣體減量的推動，持續新建及汰舊換新機器設備暨斥資固定資產投資計畫，承擔國家能源安全，穩定油氣供應之重任。

其中，配合政府政策，中油107年設置144座充換電站，去年建置216座；今年預計再建置216座充換電站，充電與換電比例約1:9。

此外，中油除了嘉義、台南2座智慧綠能加油站，也將規劃在桃園、花蓮建置2座智慧綠能示範加油站。至於中油推動的屋頂型太陽光電建置，預計太陽光電案場今年底將達233個，裝置容量達11.2MW。

(工商 )