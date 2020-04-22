新型冠狀病毒疫情蔓延，全球近半數人口因此宅在家，國銀提供的「零接觸理財」服務正夯！中信銀行指出，因疫情影響，人類經濟行為產生重大轉變，據中國信託銀行統計，2020年3月網路銀行線上轉帳交易筆數較去年同期大幅成長約51％、換匯及基金申購交易筆數成長51％、線上貸款申辦件數亦成長79％，線上開立My Way數位帳戶數更成長272％！

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，突發的疫情讓許多產業開始調整營運模式，宅商機炙手可熱，雲端應用科技、食物外送服務、線上遊戲、串流媒體等成為投資亮點，目前正是檢視投資配置的重要時刻，建議利用「零接觸理財」服務，快速掌握投資契機。據統計，中信銀的網路銀行客戶超過460萬人，「中信?Home Bank」APP?客戶超過320萬人。

中信銀行指出，「零接觸理財」服務包含：一、「線上檢視」市場脈動，加入中信銀行「中國信託財富管理」[email protected]生活圈，掌握即時理財新訊，同時平臺內建線上理財服務，連結行動銀行檢視投資總覽，每日更新由專家團隊結合大數據動能決策提供的研究報告，與適合民眾自學全方位投資理財的創富投資週報。

二、「快捷下單」，針對中信銀行財富管理同意推薦介紹之客戶推出「理財一點通」快捷下單功能，客戶與理財專員遠距討論市場狀況，確認交易條件與相關風險後，即可整批下單，一次完成加碼、減碼、轉換等多筆交易，快速調整投資部位。

三、「智能理財」，透過「智動GO」智能理財，最低新臺幣1,000元，就能享受專家與AI投資組合量身打造的理財計畫，依據子女教育金、個人退休金、旅遊基金等不同目標，分別設計投資組合，並藉由演算模型協助監控市場變化，幫客戶自動平衡投資風險。除此之外，中信銀行更設立空中理財規劃師，任何理財疑問都可以聯繫專人服務的空中理財規劃師，享受「零接觸理財」。

(工商 )