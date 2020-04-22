遠航詹姓、高姓、呂姓等3名前空服員，離職後製作了《空服員的告白：你所不知的航空公司真相》影片在網上公開，指稱公司曾要求空姐陪長官、業者吃飯，並幫忙倒酒等，遭遠東航空提告誹謗。刑事、民事判決相繼出爐後，皆判3人「言論屬實」無罪，等同「陪酒」一事獲法院認證。

據悉，遭提告的呂女、高女等人，曾為遠航的人形立牌、桌曆等形象正妹，還曾獲選模範空服員。她們離職後，於2017年11月間上傳《空服員的告白：你所不知的航空公司真相》影片，控訴參加公司活動後「…被打散分配到不同桌位，與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服幫長官倒酒水」。

此外，影片中還指稱，遠航有機體老舊、艙壁漏水等問題，字幕則打上「這樣的航空公司你還敢相信嗎？」等，遠航方面得知後，怒而提起刑、民事告訴，認為該影片傳達訊息不實，損害公司名譽等，還要求3女必須登報道歉。

刑事庭一、二審遠航皆敗訴後，民事一審遠航又輸，不服上訴到二審，但高院認為吃飯、倒酒水等事，經其他遠航人員證稱確曾發生，基於「空服員工作環境及形象等可受公評」，認為應屬言論自由保障範圍，並未侵害遠航名譽，再判遠航敗訴，但仍可上訴。

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(中時電子報)