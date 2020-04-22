彭姓年輕男子凌晨駕駛BMW轎車行駛台灣大道發生衝撞，將停在路旁的車輛被撞得慘不忍睹。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市台灣大道今天凌晨發生一起車禍，1名19歲彭姓年輕男子駕駛BMW轎車，疑因撿拾手機誤踩油門，而衝撞停在路邊的1輛機車及1輛自小客車，並撞上店家柱子，BMW車毀損嚴重。警方調查，彭男並未酒駕，所幸，他與1名乘客均僅挫擦傷，並無大礙。

這起車禍發生在22日凌晨4時許，彭男駕駛1輛白色BMW轎車，搭載1友，沿台灣大道自平等街往自由路方向行駛，不知何故突然衝撞靜停在路旁的1輛黑車是TOYOTA黑色自小客車、1輛機車及店家柱子，黑車駕駛座側被撞得板金嚴重凹陷，彭男車輛也毀損得慘不忍賭。

彭男自稱，他當時因要撿拾掉落的手機，一時低頭沒注意到路況，可能是誤踩到油門而造成衝撞。警方進行酒測結果，彭男並無飲酒反應，所幸，他與坐在副駕駛座的友人僅受腳部挫擦傷等輕傷，彭男留待現場等候警方到場處理。

警方根據車禍現場評估，不排除彭男駕車撞擊時車速相當快，全案警方正進行調查，釐清案情。

(中時 )