改編自真實歷史事件的《長沙里之戰：被遺忘的英雄》，故事敘述被遺忘的772名學生兵，為了讓「仁川登陸戰」能順利進行，而登陸長沙里，展開聲東擊西的「長沙登陸戰」，去年自願申請加入海軍陸戰隊的SHINee成員崔珉豪，在片中飾演學生兵分隊長崔成弼，本作也成為他入伍前最後一部與觀眾見面的電影作品。

崔珉豪表示：「拍攝時已立下要引領全體學生兵的決心。」為了能完美演出登陸場面，透露自己在拍攝前還實際在海中游泳練習做足準備，崔還表示自己曾想像過的畫面，藉由這次的拍攝化為真實，「這不只是單純地在拍攝電影，而是真的就像一場戰爭。」

以《機智牢房生活》中的「法子」一角令台灣觀眾印象深刻的演員金聖喆，這次在劇中飾演學生兵奇夏倫，特別的是，他在片中一開始和崔珉豪不對盤，但後來彼此的互動卻令人動容，金表示：「崔珉豪在拍攝現場很愛開玩笑、很健談，在想他是不是為了要和大家建立革命情感才這樣。透過這次的作品，感受到和崔珉豪之間的戰友愛。」

而崔珉豪在拍攝時也意外負傷，對此郭景澤導演表示：「我對崔珉豪感到十分抱歉，在拍攝戰鬥場面時，他因為碎片而弄傷了臉，幸好沒傷到眼睛，不然就更糟了。他到醫院接受治療後，又馬上回到拍攝現場，我因此跟他說抱歉，很感謝他接受我的道歉。」電影24日在台上映。

(中時 )