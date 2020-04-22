新冠肺炎疫情嚴峻，對於經濟民生造成重大衝擊，法務部長蔡清祥為了協助經濟弱勢的受保護管束人、馨生人、更生人渡過難關，上周指示保護司進行關懷了解，短短幾天就關懷受保護管束人4200人次、提供物資及急難救助200餘人次。

蔡清祥22日表示，受保護管束人(假釋出獄者)、馨生人(犯罪被害人家屬)、更生人(出獄或曾受司法處分者)一直是法務部關懷的對象，因於疫情已嚴生影響國內不少商家及個人生計，政府已推動多項紓困及振興措施，而這些人本屬經濟相對弱勢的一群，因此法務部更應提供關懷，協助他們度過難關。

蔡清祥說，他上周指示觀護、更生保護、犯罪被害保護3大司法保護系統，主動關懷並結合政府紓困方案與資源，亦積極引進社會資源提供協助，在短短幾天已主動關懷受保護管束人4200人次、提供物資及急難救助200餘人次、協助連結政府紓困措施170人次。

另透過更生保護會延緩創業貸款還款期限，暫緩催收55人，總金額共663萬990元，減少還款金額計13人，總金額共74萬9500元；透過犯罪被害保護協會提供緊急資助、急難救助或提供扶助物資及金錢總計243人次，希望作到「防疫不缺席，紓困不遺漏」。

(中時 )