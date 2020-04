日本7人團體三代目 J SOUL BROTHERS from 放浪一族,今年11月將出道滿10周年,也在值得慶祝的這一年發行了出道以來第8張原創專輯《RAISE THE FLAG》,本作收錄了2019年以「RAISE THE FLAG」為主題,使用藍、紅、白3色來表現不同世界觀的3首熱門單曲,而專輯封面也是以這3色設計成旗幟的樣式。

《RAISE THE FLAG》收錄去年12月發行的雙A單曲《凜冬天空 / White Wings》,是三代目 J SOUL BROTHERS送給師兄AKIRA和林志玲的結婚贈禮,當時MV也找來這對明星夫妻演出,話題十足,另專輯還收錄去年9月數位發行的單曲《Rat-tat-tat》。

〈Rat-tat-tat〉這首歌曲以奇特的「Rat-tat-tat舞」掀起一波熱潮,並在知名影音社交App TikTok抖音發起「讓全日本Happy!1億2000萬人一起Rat-tat-tat」的活動,截至目前所有標註「#Rat-tat-tat舞」投稿的作品,播放次數已超過2億次,三代目 J SOUL BROTHERS用〈Rat-tat-tat〉告訴大家音樂不只是用聽的,還可以拿來玩。全新專輯於24日台壓發行。

(中時 )