日亞化對宏達電(2498)日本子公司及其經銷商的專利侵權訴訟中獲得勝訴，宏達電表示，對於法院判決感到失望但予以尊重，但由於涉訟專利已於2017年7月29日期滿失效，該判決結果對宏達電的產品銷售及財務毫無影響。

宏達電表示，針對東京地方法院於3月24日就日亞化學有限公司(日亞化)控告公司專利侵權案判決成立乙事，公司對於法院判決感到失望但予以尊重；此外，由於涉訟專利已於2017年7月29日期滿失效，該判決結果對公司的產品銷售及財務毫無影響。

該案起源於日亞化對宏達電之日本子公司HTC NIPPON CORPORATION及Kanematsu Communications Ltd提起的專利侵權訴訟中，東京地方法院作出判決，判定被告等侵害日亞專利權，法院認定由被告等經銷之宏達電手機，產品名稱HTC Desire 626所配置的白光LED侵害日亞第JP5177317與JP5610056號專利，法院同時命被告等賠償日亞所受損害，由於被告等未提起上訴，本案已終局確定且具有拘束力。

(時報資訊)