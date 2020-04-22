集邦科技（TrendForce）推出「新冠肺炎疫情對科技產業影響」專題，預期隨著疫情對半導體市場供需衝擊逐漸擴大，晶圓代工業2020年第二季營收成長可能出現變數，進一步使下游封測業者第二季營收表現承壓，預估全球前四大封測業者第二季營收恐年減3～8％。

TrendForce旗下拓墣產業研究院資深分析師徐紹甫指出，由於去年底市場普遍高度預期半導體需求反彈，在客戶訂單延續性佳、比較基期較低狀況下，帶動2020年首季全球晶圓代工產值達190.39億美元，年增達31.8％。

然而，隨著疫情蔓延嚴重衝擊全球經濟，對半導體市場供需衝擊範圍也逐漸擴大。徐紹甫認為，疫情恐持續削弱消費力道及需求，使晶圓代工業第二季營收成長出現變數。同時，各國防疫措施恐影響人力調度或產品開發進度，需審慎評估對生產效率及營運的潛在衝擊。

而封測業者營運受疫情影響的狀況，則依經營模式的不同而有所落差。徐紹甫指出，整合元件製造（IDM）封測業者因多在中東亞及東南亞設立據點，受各國陸續祭出鎖國防疫措施影響，短期營運較及時反應衝擊，包括恩智浦、安森美均修正首季營收預期。

而封測代工（OSAT）業者方面，日月光投控（3711）旗下日月光及矽品、艾克爾（Amkor）、江蘇長電等前4大業者合計市占率已逾6成，雖然首季略受中國大陸復工遞延影響，但後續回補效益很快跟上，加上訂單優於去年同期，使2020年首季營收仍繳出不錯年成長表現。

不過，展望後市，由於晶圓代工業可能開始承受疫情造成的負面衝擊，加上手機、消費電子及車用晶片終端需求持續下修，徐紹甫預期將使封測業面臨訂單萎縮或遞延狀況，第二季後營收表現將出現壓力。

進一步分析前4大業者受影響程度，日月光、艾克爾及矽品雖有部分廠房位於鎖國區域中，但仍可透過其他廠區調配因應，預估第二季營收將分別年減4.5％、3％、5％。江蘇長電因先進封裝產能多在新加坡，預期受影響程度將最明顯，預估第二季營收將年減8％。

(時報資訊)