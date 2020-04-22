為因應Covid-19疫情帶來的社會與經濟衝擊，Google宣布在台啟動「數位人才探索計畫」，提供免費的數位培訓資源，預計在今年底前為8,000名年輕學子與社會新鮮人提升數位實力，並協助台灣加速數位轉型腳步。該計畫除了全線上的互動式課程，也邀請104人力銀行與企業界一起為受過培訓的人才提供後續發展機會。目前已有超過40家企業夥伴將在104人力銀行所設置的「數位人才探索計畫」專區開設職缺。

Google台灣總經理林雅芳表示，突如其來的疫情帶來了全面性的挑戰，而我們發現無論是這段期間即將就業的青年們、或是積極尋求應變措施的企業，數位力就代表了免疫力。在實體活動多有滯礙的當下，善用數位工具、解決營運問題已成為各界最想提升的能力。Google自3年前啟動「智慧台灣計畫」以來，便一直希望能為台灣帶來人才、經濟與產業面向的多方協助，「數位人才探索計畫」這次能順利推出，期望這項計畫為年輕人的履歷加值，帶動台灣產業的數位升級。

「數位人才探索計畫」整合104人力銀行及多家企業，Google提供全方位的線上互動式課程和學習資源：提供包含數位行銷、數位洞察與分析、影音素材等數位課程，提升人才的數位即戰力，到職後還有機會參加Google舉辦的Masterclass進階培訓課程，與更多優秀的數位人才交流，增加職場實務競爭力。

為了讓受過培訓、有志於數位相關工作又已有一技之長的求職者，能找到相應的職缺、發揮所長，而各產業類型和規模的企業夥伴也能找到符合需求的人才，這項計畫邀請企業夥伴共襄盛舉、開設出相關的職缺機會。截止目前已經有超過40家的企業參與此計畫，通過認證、完成培訓後的參加者可在104人力銀行網站上的「數位人才探索計畫」專區，探索企業夥伴所開出的相關職缺。

(時報資訊)