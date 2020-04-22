寶齡富錦(1760)、安肽生醫、台康生技(6589)成功開發精準、快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑，今日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可。

寶齡富錦成功開發的快篩試劑(Vstrip品牌)是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性，可有助於新冠病毒檢測的普篩推廣。在聯盟共同努力下，此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量(Viral Load)的新冠病毒，並具有高專一性，不受其他病毒、細菌及藥物之干擾。本試劑將有利於監控新冠病毒之傳播且篩出早期感染但未有徵狀的感染者。此技術可望成為全球第一，再次創造台灣奇蹟，展現台灣軟實力。

三家聯盟企業各有其專精技術領域，缺一不可，合作聯盟訂下明確分工準則，安肽生醫為抗體開發廠商，已成功篩選出能辨識新冠病毒抗原的單株抗體群，可作用於新冠病毒不同的抗原結合位（epitope）。

台康生技為GMP抗體製造商，具有專業的優化抗體技術和商業化量產能力，提供抗體作為快篩試劑量產材料，寶齡富錦作為快篩試劑的開發與製造商，具有成熟的研發及生產開發技術，可快速篩選出最佳的檢測抗體配對，並精準設計快篩試劑至最優商品化；同時也是具有GMP等級及ISO13485的檢驗試劑製造廠，可在短時間內大量生產市場所需的快篩試劑，除此之外，寶齡富錦具有國際法規、臨床試驗、藥證取得及國際授權等豐富經驗，可望有助於更快速將此快篩試劑推向國際。

(時報資訊)