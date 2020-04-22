銀行公會理事長呂桔誠今日上午召集全體國銀董事長一起開會，四大部會首長包括蘇建榮、顧立雄、楊金龍、沈榮津全體列席並輪流致辭，並由銀行局長邱淑貞提出最新紓困簡報，會中全體國銀董座達成一致共識：雨天撐傘、不抽銀根。

銀行公會理事長，也是龍頭銀行台銀董事長呂桔誠今日在致辭時也大力疾呼全體國銀要齊心合力助業者渡過難關，不要抽銀根。呂桔誠受訪時指出，比起紓困上路初期，現在銀行受理紓困對相關的作業規則等等，都會更了解，他以「學習曲線」為喻：「渡過了學習曲線的初期之後，動能已出來，後續的成長動能會愈來愈好。」他也強調，全體銀行會中都表示，未來將集體合作，協助企業攜手共渡當前的疫情難關。

據與會人士指出，邱淑貞也在會中公布最新的包括各大部會紓困優惠專案，以及各別銀行自辦紓困專案的全體國銀紓困統計。以公股銀行來看，核准金額前三名為台銀、華銀、台企銀，分別核准了322億、189億、181億元，核准戶數前三名為台企銀、土銀、台銀，分別為1,914戶、1,505戶、1,499戶；而民營銀行的核准金額前三名，分別為國泰世華、台中銀、玉山銀，分別為159億、106億、64億元，另外核准戶數則為玉山銀1,851戶、國泰世華1,696戶、富邦1,209戶。

若以戶數來看，由於民營銀行多以信用卡、房貸等消金為主，因此核准戶數比公股大得多，有許多是信用卡戶，但紓困金額上，公股銀行則比民營來得高很多，除了國泰、台中銀有在百億元以上，其他民營銀行均在百億元以下。

倘若以公股銀行、民營銀行的整體成效來看，全體公股銀行目前對紓困已核准8,955戶、1,447億元、民營則核准10,302戶、674億元，從金額上看，公股銀行是民營銀行的2.14倍，最主要是企業紓困逾半都是由公股銀行來進行。

本身為銀行公會理事長的呂桔誠，對於自家台銀對企業紓困的進度也緊密追蹤，力求台銀在紓困工程上也發揮作為「領頭羊」的效果，在呂桔誠督軍之下，台銀承作紓困案的總金額為322億元，已佔公股全體總量逾20％，佔全體國銀也超過15％，比起台銀的總放款市佔率還要高。

據與會人士轉述，玉山銀行董事長曾國烈在會中特別指出「抽銀根」對於全體金融體系造成的危險：「只要有一家抽銀根，就會引進其他銀行緊張、跟進，所以此時更要集體合作，不抽銀根，必要時挹注企業戶更多資源，才能一起度過難關。」

呂桔誠在會中也特別強調，隨著疫情在全球擴散、升溫，全球的總體經濟受衝擊，市場及信用風險也升高，現在有三大重要工作，包括維護一個健康穩健的金融環境、健康成長的實體經濟、以及安定的社會氛圍，將是確保金融體系健全穩定的碁石，此時銀行業者幫助企業，也等於幫助金融體系的穩定，且投入紓困，可說是為企業爭取時間與空間，讓業者能有喘息的機會，並且保護國內的供應鏈和產業機構的完整性，以在疫情過去、情勢恢復之後，能有好體質進而掌握經濟發展的新契機。（新聞來源：工商即時 朱漢崙）

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