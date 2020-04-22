國巨（2327）公告，該公司已於2020年4月20日完成海外存託憑證（GDR）募資，總金額達美金6.5億元，並於盧森堡證券交易所掛牌。今日依規定於公開資訊觀測站公告，本次透過發行海外存託憑證（GDR），現金增資普通股共6,340萬股，將於2020年4月24日開始上市買賣。

(工商 )

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