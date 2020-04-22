國巨公告完成GDR募資 總計取得6.5億美元 16:022020/04/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）公告，該公司已於2020年4月20日完成海外存託憑證（GDR）募資，總金額達美金6.5億元，並於盧森堡證券交易所掛牌。今日依規定於公開資訊觀測站公告，本次透過發行海外存託憑證（GDR），現金增資普通股共6,340萬股，將於2020年4月24日開始上市買賣。 (工商 ) #國巨 #GDR #募資 #海外存託憑證 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家／曾淑勤靠募資一圓音樂夢 推黑膠當天就達標成功 09:382020/04/19 娛樂 買台積電驚嚇出場！散戶被甩轎敗在… 21:312020/04/19 財經 外資套利賣壓可望趨緩 國巨GDR今盧森堡掛牌 04:102020/04/20 財經要聞 富邦證兩ETN年度定審 行動通訊3成分股換血 13:042020/04/21 財經 被動廠再傳總經理換將 郭耀井接任奇力新總經理 20:232020/04/21 財經 MLCC雙龍搶珠 國巨獲大摩按讚 04:102020/04/22 證券．權證 郭耀井將接任奇力新總座被動廠再傳人事異動 09:232020/04/22 財經 被動元件與矽晶圓接棒主流 台股現契機 11:412020/04/22 財經 《盤後解析》「電」力回充 台股收紅拉長下影線 14:322020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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