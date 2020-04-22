海軍敦睦艦隊磐石艦出現28例新冠肺炎確診病例，外界質疑磐石艦在海上航行26天、返台後靠港在船上6天，軍士官兵下船後卻沒有居家隔離14天，國防部日前解釋是依循農委會漁業署規範。農委會主委陳吉仲今強調，遠洋漁業漁船作業都有跟疫情指揮中心報告，完全要依照相關規範來執行。

陳吉仲說明，近日傳出軍艦好像跟漁業署這邊有什麼關聯，其實整個遠洋漁業漁船作業都有跟疫情指揮中心報告，完全要依照相關規範來執行。4月1日起實施遠洋漁船境外雇用外籍船員入境防疫措施，境外雇用外籍船員搭機入境者，一律居家檢疫14天，至21日止，共有85艘漁船、1234人辦理入境，其中20艘有246人辦理原船檢疫、10人居家檢疫，另外65艘978人依照疫情指揮中心要求，原船出去、原船回來，沒有靠岸或任何相關國外人員接觸，因此無需檢疫。因應近日軍艦群聚感染事件，已增加流鼻水鼻塞、全身倦怠、四肢無力等症狀監測項目。

(中時 )