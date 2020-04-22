朝陽科大致力推動大學社會責任實踐，以專業導入協助雲林農民提高農產品經濟價值，深獲肯定。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

為社會挹注正面能量！2020年「天下USR大學公民調查」結果出爐，在全台110所公私立大專校院中，朝陽科技大學因結合社區、投入大學社會責任計畫（USR）實踐展現傑出成果，勇奪私立技專校院總排名第一，該校並於「教學承諾」、「環境永續」面向表現亮眼，位居技職龍頭地位。

《天下雜誌》今年是第二年進行USR大學公民評選，此調查為台灣具權威的USR調查之一。校方表示，其參考英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力調查及聯合國17項永續指標（SDGs），分別從大學治理、社會參與及教學承諾、環境永續等4大面向，全方位檢視大學社會責任的實踐。

朝陽科大校長鄭道明指出，朝陽科大多年來聚焦系所專業發展、強化產業鏈結並整合區域資源，透過大學社會責任計畫的實踐，讓師生走出校園並了解社會變遷、產業變動，攜手社區投入在地關懷、人才培育及環境保護，成果深獲各界肯定，今年受新冠肺炎疫情影響，大學的USR價值更格外展現出來。

細數朝陽近年來推動USR的成果，應用化學系師生以費洛蒙中心蟲害防治資材為基礎、協助雲林褒忠有才村推動黑豆復耕，提升農產經濟價值；工業設計系師生協助彰化大村鄉農民解決廢棄葡萄藤問題，並幫助社區建立葡萄藤家具系列與品牌，發展創新環保技術。

此外，包括南投中寮石虎與農業優化創生、推動幼老共園等，校方強調，朝陽以教學承諾及環境永續的卓越表現成為USR模範生，讓社會看見大學正能量。

(中時 )