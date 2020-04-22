原油價格近期出現崩跌，5月紐約原油期貨甚至出現史無前例的負油價，然而這也引起投資人注意，開始期待進場時機是否已經到來，抑或是還有進一步下跌可能。對此，專家表示，認為現在油價觸底而進場者，只是在接落下的刀子，因為油價極有可能還會再下跌。

根據CNBC報導，標普全球普氏(S&P Global Platts)全球大宗商品定價主管恩斯伯格(Dave Ernsberger)指出，部分投資人認為周一(20日)的原油崩跌，是受到技術面的影響，但這只是搞錯重點，他表示：「6月的儲油空間其實和5月相差不多，甚至更吃緊。庫欣地區(Cushing)儲存量已經達到7、8成，實際看來，已經算是接近停止營運，因此，很快就能看到對6月合約的衝擊」。

恩斯伯格更警告，「投資人想要在6月的靠漲價獲利，就是一種賭博行為，目前正面臨8周的危險期，如果認為油價已經觸底，只是在玩火，並試圖接掉下來的刀子，因為幾乎不會出現買進時機。」

同時，杜拜Emirates NBD大宗商品分析師Edward Bell也示警，原油存儲量即將耗盡，也將影響布蘭特原油，拉低其期貨價表現。

儘管OPEC+在月初決議，從5月1日開始，每日減產970萬桶，但分析師仍認為這不夠緩解供應過剩的擔憂。摩根大通EMEA石油和天然氣股權研究部門主管Christian Malek表示，對於石油市場來說，唯一出路就是讓OPEC+進行更大幅度的減產談判，這也表示，利雅德應考慮每日產量最少600萬桶。而下次的OPEC+會議將在6月10日舉行。

(中時電子報)