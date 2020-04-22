LINE 用戶快看！LINE 雙平台都推出最新 10.6 版囉。內建相機更好用，並且向手機廠商看齊，長按內建相機快門即可錄影，讓你不錯過每一個精采時刻！還可以快速加入GIF圖片，讓你回訊更能完整表達你的情緒，也更能帶起社群間的討論與互動。

你習慣在 Facebook、Twitter 等平台使用 GIF 圖片來回應訊息嗎？GIF 圖檔小，又有動態效果，比文字訊息、圖片更動感，是社群時代相當受歡迎的服務。LINE 稍早前在 iOS 平台以及 Android 平台都推出的最新版本，iOS 平台為 10.6.0 版，Android 平台為 10.6.1 版，納入的新功能大同小異，其中就包含可快速搜尋 GIF 圖並分享的嶄新功能。

根據 LINE App 的更新日誌，Android 平台 10.6.1 版本主要包含(1)更新聊天室設定及聊天室選單內的項目；(2)改善拍照及錄影功能；以及(3)改善照片編輯功能。在聊天室當中，目前主要發現的改變是增加了GIF MAGAZINE 以及 Tenor GIFs 兩項服務(在聊天室鍵盤上方按「+」，完成授權認證後即可使用)，此外在聊天室中選擇設定菜單(右上角)，會出現關閉提醒、邀請等選項，便於設定群組通知(或者退群、封鎖用戶)。相機則是新增長按快門鍵會轉為錄影、更容易套用特效，還有可更快速開啟編輯工具的功能；iOS 版本則是在上述功能之外，還多增加「新增重新編輯工具」的功能。除此之外，兩平台的版本沒有太大差別。

LINE 10.16版本優化界面。點選右上角的菜單，就會出現新增的聊天室設定功能，一對一聊天室(左)與群組(右)的設定功能不同。(LINE截圖)

LINE 全台擁有 2100 萬以上的用戶，是全台最受歡迎的社群工具之一。除了推出最新的 10.16 版本，LINE 為提升資訊安全，在先前已終止使用 Facebook 帳號註冊 LINE 新帳號的功能(換機、登入流程不受影響)；而在 iOS 平台部分則是在 10.15 版本中加入了以 Apple 帳號登入的功能，綁定後還可啟用自動定期備份聊天紀錄的功能，十分實用唷！

(科技)