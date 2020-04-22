王惠美說，莊老闆非常有創意，將在地特色結合自身專業，研發出好喝的香菜咖啡。（吳建輝攝）

王惠美說，為了鼓勵青年創業圓夢，上月成立「青年發展暨就業服務科」，希望有更多年輕人，將自己的發想與巧思，透過適當的課程與啟發，來實現自己創業的夢想。（吳建輝攝）

偑巷咖啡老闆莊浚勝說，香菜是北斗的特產，因緣際會下與北斗種植香菜的青農，顏明源與顏佑任兄弟接觸，開始把歪腦筋動到飲料上，就研發出香菜飲品。（吳建輝攝）

知名YouTube頻道「木曜4超玩」，日前主持人邰智源，帶著同樣害怕香菜的博恩與視網膜，前來挑戰一日香菜農，其拍攝地點就是在彰化北斗，三人挑戰各式香菜料理，面露猙獰的互動深受網友好評，其中頗受三人好評的香菜咖啡，就出自北斗偑巷咖啡，22日彰化縣長王惠美也聞香而來，前來挑戰。

彰化縣長王惠美今天到北斗偑巷咖啡，挑戰製作香菜咖啡，王惠美說，莊老闆非常有創意，將在地特色結合自身專業，研發出好喝的香菜咖啡，鹹鹹甜甜的相當好喝，彰化就需要像莊老闆這樣的青年，為在地產業增添亮點，行銷彰化。

偑巷咖啡老闆莊浚勝說，香菜是北斗的特產，因緣際會下與北斗種植香菜的青農，顏明源與顏佑任兄弟接觸，他們長期發展特別的香菜產品，像是香菜麻糬、香菜珍珠拌麵等等，後來把歪腦筋動到飲料上，就研發出香菜拿鐵咖啡與香菜歐雷。

王惠美說，為了鼓勵青年創業圓夢，上月成立「青年發展暨就業服務科」，整合中央與縣府資源，希望能協助更多像莊老闆，這樣有創意的年輕人，將自己的發想與巧思，透過適當的課程與啟發，來實現自己創業的夢想，將彰化打造成「青年友善城市」。

(中時 )