高雄2019年全年土地交易金額達800億元，其中，商業用地交易件數年增約50％，並且多數位於北高雄，前三名的行政區分別為仁武區、左營區、以及楠梓區，信義房屋22日表示，可能與仁武區、楠梓區、左營區屬於去年人口淨移入的前三名有關，買家因看好人口紅利，加上重劃區開發完成，商業用地釋出而搶進，預期今年推案熱區也會轉往這3區。

信義房屋明誠鼎山店長孫再生22日表示，高雄自縣市合併後，政府在仁武區大力投入許多重大建設，包含交通、防洪、土地重劃、文教及公園綠地景觀等，使得2019年仁武區商業用地交易件數，比2018年成長逾4倍，主要是住宅用地趨近飽和，而區內的商業用地位置，屬於區域型重劃區。

他說，仁武區內有近20個重劃區，目前最大面積屬公辦的八德重劃區，幾乎是商業用地，且土地價格也較其他縣市低，未來有機會發展成新商圈形態。

孫再生表示，仁武近年來發展成形，主因是多個重劃區開發完成，區內街廓整齊環境舒適，住宅需求也跟著揚升，以仁孝路、慈惠二街周邊的新屋為例，多屬規劃30坪至40坪、大面寬電梯車墅，總價在2000萬元至3000萬元，而社區大樓目前以八德重劃區內居多，成交價多在14萬元至17萬元，產品頗受首購族青睞。

信義房屋左營高鐵店長陳麗蘭指出，2019年商業用地交易件數成長第二名的左營區，年增也有3倍之多，主要是因為左營區地段精華，商業用地多為建商、金融業及企業主購置佈局，地點多集中在捷運沿線和高鐵周邊，不只北部建商南下搶地，在地建商也不遑多讓，包括鑫龍騰集團、京城建設、城揚建設集團，去年都相繼購入高鐵左營站周邊29期重劃區的商業用地。

陳麗蘭表示，左營高鐵站旁的29期重劃區，屬於高雄市最大面積的重劃區，也是建商近幾年的推案重心，而建商購地於重要交通樞紐周邊，主要看好高鐵商圈大樓密集度高，且商圈內無商旅、飯店型的產品，預期已擁有素地的建商們未來推案將會朝此方向，為高鐵商圈的商業行為再升級。而附近房價以近3年變化來看，20年屋齡的電梯大樓每坪單價約15萬元上下，15年內屋齡約落在16萬元至19萬元，新成屋則攀升到2字頭，未來尚有增值空間。

另一焦點區域則是楠梓區，信義房屋楠梓店長侯鐵漢表示，楠梓區不僅是2019年人口淨移入最多的行政區，人口數也攀升至18.8萬，區內商業用地交易件數年增1.7倍，僅次左營區。

侯鐵漢說，楠梓區可分為兩塊重劃區，分別是高雄大學周邊及土庫路段重劃區，都是近兩年高雄發展快速的區域，由於市中心較精華區域發展飽和，導致土地交易的重心轉移至此，且楠梓部分雖為工業區，近期也是房市交易熱區，剛性需求撐起商業用地交易，因此，吸引建商獵地開發成住宅或廠辦使用。

侯鐵漢認為，目前楠梓區房價1字頭，價格較其他行政區親民，中古屋以屋齡10年內的產品最受市場青睞，25坪至35坪、2房至3房為主力，具屋況新及低總價的優勢，市場詢問度高，也吸引首購族。

(工商 )