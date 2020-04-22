張克帆與小師妹王欣晨（Amanda）22日出席生活工場Hello Kitty新品記者會，張克帆表示近日疫情緊繃，整個公司約少賺千萬，他跟其他紅孩兒成員在家努力拍影片，「通告也變少，結婚後我也會慎選一些主題，幸好還有通告可上。」日前有案例指出夫妻宅在家摩擦變多，他先是為王欣晨解釋夫妻相處，接著笑稱，「是的，長時間相處的確會吵架。」

張克帆表示：「長時間相處一定會的，我老婆就覺得怎麼都在家裡，不去賺錢，她還會問說：『你愛我嗎？』我不愛妳，我愛誰？這樣幾個來回是不是會有問題？」他提及工作前老婆也無來由詢問，「你是不是覺得我早上的菜不好吃？」他笑說：「早上吃沙拉配乾絲是挺怪的，誰生菜沙拉配肉骨茶，夾著那個問題她又問：『你愛我嗎？』我說不要吵，要去活動了。」他分享夫妻相處細節，順便偷偷曬愛。

張克帆（左）坦言疫情改變工作型態。（吳維書攝）

至於是否加入抗疫造嬰潮，張克帆笑得很窘，「有可能。」隨即交代小師妹王欣晨耳朵遮起來，他笑喊：「看我剛剛台上筋骨這麼軟！」會擔心精蟲數量影響生子？他笑回：「我應該算紅孩兒團員中上的！」他積極維持身材，靠代言產品成功保持好體態，但飲食上仍會忌口，想要一直瘦下去。

(中時 )