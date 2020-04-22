民進黨職選舉暫定5月24日如期舉行，但是新冠肺炎疫情蔓延全球，連民進黨海外黨部都受到波及，民進黨今中執會通過提案，海外黨部若因受疫情影響，在6月28日之前無法如期辦理投票，將授權中常會議決來函所請。

據轉述，民進黨黨主席卓榮泰今針對5月底黨職選舉報告強調，一切以防疫為優先。

不過因為新冠肺炎疫情蔓延全球，海外各地狀況不一，因此很難完全配合國內投票情況，但若遲遲無法完成選舉，將牽涉黨代表參加黨代表大會的權益。

此外，針對最近主委選舉糾紛，民進黨發言人薛呈懿轉述，黨主席卓榮泰在會中表示，現在是全球疫情正在蔓延的時候，人民最希望看到的是民進黨全心全意協助行政團隊來管控好疫情，不應讓黨內的選舉淪為互相的攻擊，也不要讓團結的情勢、氣氛受到破壞，所以我們將針對剛剛的陳抗事件，充分了解事實跟內容。

卓榮泰強調，他要請組織部通令所有地方黨部，這次選舉有很多不同以往之處，正在勝選之後的團結之際，也在共同面對疫情的肆虐之際，更應該發揮民進黨對這塊土地的愛心，希望大家要互相勉勵。

他說，選舉應合法、合理地進行，將通令所有候選人謹守本分，不應出現任何不實的攻擊， 一旦發現任何不當、不法的情事，隨時向中央、地方黨部反映，一定即時處理，務必在防疫的同時把這次的選舉做到圓滿。

他強調，這場選舉有示範作用，是會對往後一些投票行為造成影響的，一定要努力避免造成負面印象，再此特別要求全體黨員同志，一同共體時艱，達到最好的圓滿結果，才對得起人民對我們高度信賴。

此外，卓榮泰在會中特別表揚日前辭世的仲裁委員會委員廖學興律師表示，廖學興為民進黨資深的仲裁委員，令人敬佩，允為典範，故特明令表揚，感謝廖律師對於民進黨貢獻。

(中時 )